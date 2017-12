Veel mensen luisteren dagelijks naar de radio. In de auto, in de trein, op de fiets, op het werk of thuis. Behoor jij ook tot deze groep? Dan heb je vast en zeker een aantal favoriete programma’s waar je dagelijks van in de lach schiet. Naast jou zijn er zo nog heel veel andere mensen. Sommigen luisteren specifiek naar bepaalde programma’s, terwijl anderen de radio aan hebben staan om zich wat minder te storen aan de saaie stiltes. Vroeger moest er daadwerkelijk een radio aanwezig zijn om te kunnen luisteren, maar dat is tegenwoordig al lang niet meer het geval. Vandaag de dag heb je genoeg aan een werkende internetverbinding en een computer met boxen om naar de radio te kunnen luisteren.

Mogelijkheden van online radio streamen



Het komt steeds minder vaak voor dat er bij bedrijven op kantoor nog een radio staat. Veelal streamt iemand gewoon een radiozender via zijn computer. Dit neemt een stuk minder ruimte in en het is ook nog eens heel erg makkelijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden van online radio streamen haast onbeperkt. Vind je een zender even niet meer leuk? Dan kun je met één klik op de knop switchen naar een andere zender. Daarnaast zijn er tal van verschillende zenders die je via het internet kunt beluisteren. Typ op Google maar eens ‘online radio streamen’ in en je krijgt bijna 2,5 miljoen hits. Mogelijkheden genoeg dus!

Online radio streamen in Amsterdam



Ben jij iemand die graag op reis mag gaan en daarnaast ook graag naar de radio luistert? Dan is online streamen dus perfect voor jou. Wanneer je bijvoorbeeld een city trip naar Amsterdam maakt, kun je namelijk gewoon radio luisteren via je smartphone. Je doet je oordopjes in en kunt zo genieten van de radio en van het mooie dat Amsterdam te bieden heeft. Online radio streamen is natuurlijk ideaal wanneer je een fiets gaat huren in Amsterdam en zo de stad gaat verkennen. Zelfs tijdens een rondvaart door Amsterdam kun jij gewoon lekker je favoriete radioprogramma luisteren. Maar let wel op dat je niet teveel online naar de radio luistert via je smartphone wanneer je geen wifi-verbinding hebt. Online radio streamen kost namelijk behoorlijk wat MB’s. Wanneer je hier geen rekening mee houdt, kun je aan het einde van de maand een torenhoge rekening verwachten.