Internet heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de radio. Waar mensen voorheen vaak luisterden via een traditionele radio, verschuift dit steeds meer naar online radio streamen. In de auto luisteren veel mensen nog wel naar de ‘echte’ radio, maar wanneer zij bijvoorbeeld op hun werk of thuis zijn, streamen zij de radiozender steeds vaker via het internet. En dan heb je daarnaast nog de podcasts die ook behoorlijk zijn ontwikkeld de afgelopen jaren. Podcasts en online streamen lijken veel op elkaar, maar toch zijn ze niet hetzelfde. Maar wat zijn dan precies de verschillen tussen podcasts en online streamen?

Live beluisteren



Wanneer jij online radio aan het streamen bent, luister je in feite live naar de radio, maar dan via het internet. Op deze manier hoef je dus geen moment te missen van je favoriete radiozender. De kans is natuurlijk groot dat jij niet de hele dag door naar je favoriete zender kunt luisteren. En dan komen podcasts om de hoek kijken. Via een podcast kun jij je namelijk abonneren op een bepaald programma, zodat je hier geen minuut van hoeft te missen. Zodra het programma is afgelopen, krijg je een melding. Je kunt het programma vervolgens downloaden en beluisteren wanneer het jou het beste uitkomt. Hierdoor hoef jij dus niet hele dagen meer aan de (digitale) radio gekluisterd te zitten.

Minder tijdrovend



In tegenstelling tot online radio streamen is het luisteren naar een podcast veel minder tijdrovend. Waarom? Omdat je bij het online luisteren naar de radio werkelijk waar alles moet horen. En de kans is natuurlijk aanwezig dat jij bepaalde gedeeltes helemaal niet interessant vindt of zelfs over wilt slaan. In dat geval doe je er goed aan een podcast-app te downloaden. Je kunt hier bepaalde programma’s terugluisteren en slaat dus hele gedeeltes over. Hierdoor kost het jou een stuk minder tijd om toch je favoriete stukje radio te horen en kun je jouw lievelingsprogramma bijvoorbeeld ook beluisteren tijdens een rondvaart in Amsterdam.

Minder ruimte



Wanneer jij een gehele radio-uitzending gaat downloaden op je smartphone, neemt dit veel ruimte in op je apparaat. Daarnaast kost dit je veel internet, althans wanneer je een dagje uit bent naar Amsterdam en dus niet over een wifi-verbinding beschikt. Doordat je bij een podcast slechts een audiofragment uit het gehele programma download, kost dit een stuk minder geheugen op het apparaat. En ook vergt het een stuk minder van je internetbundel.