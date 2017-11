Met de komst van het internet is er ook voor de radio veel veranderd. Waar het vroeger alleen nog maar mogelijk was om muziek te luisteren via de radio, is het vandaag de dag ook mogelijk om naar radiostations te luisteren via het internet. Het enige waar je in dat geval over moet beschikken is een werkende internetverbinding en een stel boxen voor het geluid. Toch is nog lang niet iedereen fan van online radio streamen. Behoor jij tot deze groep? Wij geven je hier vijf redenen waarom online radio streamen geweldig is.

1. Je hoeft niet te zoeken



Waar je op een traditionele radio altijd moet zoeken naar de bijbehorende frequentie van een zender, is dat bij online radio streamen niet het geval. Wanneer je de naam van de zender weet, kun je het makkelijk opzoeken via bijvoorbeeld Google. Vervolgens hoef je alleen op play te drukken en het geluid aan te zetten om naar de radio te kunnen luisteren.

2. Snel wisselen tussen zenders



Naast het feit dat je bij online radio streamen niet hoeft te zoeken naar de juiste frequentie, is het ook mogelijk om snel van zender te veranderen. Vind je het radioprogramma waar je nu naar luistert niet leuk? Dan klik je hem gewoon weg en zet je wat anders op.

3. Geen minuut missen



Dankzij online radio streamen hoef jij tegenwoordig geen minuut meer te missen van je favoriete radioprogramma. Je kunt namelijk ook via je smartphone online radio streamen. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld in de trein ook naar je favoriete radiozender luisteren.

4. Programma’s terugluisteren

Met de komst van online radio streamen is het ook een stuk makkelijk geworden om programma’s terug te luisteren. Hiervoor kun je een podcast gebruiken. Heb je een programma gemist? Dan kun je deze gewoon terugluisteren via de podcast door het betreffende audiofragment te downloaden.

5. Online radio streamen kan overal



Het mooie van online radio streamen is dat het overal kan, zo ook wanneer jij een dagje weg bent in Amsterdam. Maak je bijvoorbeeld een rondvaart door Amsterdam of bezoek jij Madame Tussaud? Wanneer jij over een internetverbinding op je telefoon beschikt, kun jij ook hier heel eenvoudig online radio streamen.